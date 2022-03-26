"Одна из сильнейших армий мира" оказалась мародерами и насильниками, - СБУ

Оккупант говорит, что во время войны "люди дичают" и российские военные не только уничтожают все вокруг, но и насилуют женщин и девушек.

"Здесь люди уже дичают, не знаю, что делать. То с РПГ просто так й***ать, то 30-ку залпом в***ть. В соседнем селе пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 - летнюю девочку", - сказал враг.

В частности, такое поведение своих земляков возмущает даже самого оккупанта и он даже говорит, что ему противно об этом все рассказывать. К тому же насильников он бы охотно расстрелял к черту.