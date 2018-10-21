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Одна из пострадавших в ДТП под Жашковом умерла, - ГСЧС

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 10:32
Фото: ДТП под Жашковом (facebook.com/konstantin.protsenko.9)
Фото: ДТП под Жашковом (facebook.com/konstantin.protsenko.9)

Накануне в ДТП попал микроавтобус с детьми

В результате аварии под Жашковом Черкасской области, которая произошла 20 октября, умерла одна из пострадавших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константина Проценко.

По словам Проценко, одна из девочек, которая пострадала в результате ДТП, умерла, не приходя в сознание. Отметим, изначально в ГСЧС сообщали о трех пострадавших, в том числе двух детях.

Одна из пострадавших в ДТП под Жашковом умерла, - ГСЧС

Напомним, накануне сообщалось, что в Черкасской области группа детей попала в ДТП. Инцидент произошел около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса возле Жашкова. В аварии участвовали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовой автомобиль.

Отметим, вчера в результате ДТП во Львовской области погиб полицейский. В полиции отметили, в ходе патрулирования автодороги "Тернополь-Львов-Рава-Русская" произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии погиб на месте рядовой патрульной полиции. Кроме того, напарник погибшего был госпитализирован в больницу.

 

В Одесской обл. столкнулись 5 автомобилей, один человек погиб
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