Одна з найбільших атак: кадри наслідків удару росіян по Кременчуку

Росія в ніч на 15 червня завдала комбінованого удару по Кременчуку Полтавської області. Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Рятувальники зазначили, що ніч на 15 червня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавську область із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів.
Внаслідок ворожих ударів на території Кременчуцької громади зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.
Фото: РФ атакувала Кременчук вночі (t.me/dsns_telegram)
Як уточнюють в ДСНС, через вибухи і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Також у Полтавській області зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів. Постраждалих немає.
Цієї ночі росіяни атакували місто Кременчук дронами та ракетами різних типів. Місцеві ЗМІ повідомили, що це була одна з найбільших атак на Кременчук за весь час війни.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, у місті за ніч пролунали не менше 30 вибухів. У мережі публікувало фото масштабних пожеж.
Голова Полтавської ОВА повідомив, що під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено приватний будинок, автомобіль та лінію електропередач.
Крім того, є пошкодження у Чутівській громаді Полтавської області.
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