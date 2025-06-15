Одна з найбільших атак: кадри наслідків удару росіян по Кременчуку

Найбільша атака на Кременчук

Цієї ночі росіяни атакували місто Кременчук дронами та ракетами різних типів. Місцеві ЗМІ повідомили, що це була одна з найбільших атак на Кременчук за весь час війни.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у місті за ніч пролунали не менше 30 вибухів. У мережі публікувало фото масштабних пожеж.

Голова Полтавської ОВА повідомив, що під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено приватний будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Крім того, є пошкодження у Чутівській громаді Полтавської області.

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