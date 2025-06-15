Одна з найбільших атак: кадри наслідків удару росіян по Кременчуку

Росія в ніч на 15 червня завдала комбінованого удару по Кременчуку Полтавської області. Рятувальники показали кадри наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Також у Полтавській області зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів. Постраждалих немає.

Як уточнюють в ДСНС, через вибухи і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Внаслідок ворожих ударів на території Кременчуцької громади зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Рятувальники зазначили, що ніч на 15 червня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавську область із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів.

Найбільша атака на Кременчук

Цієї ночі росіяни атакували місто Кременчук дронами та ракетами різних типів. Місцеві ЗМІ повідомили, що це була одна з найбільших атак на Кременчук за весь час війни.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у місті за ніч пролунали не менше 30 вибухів. У мережі публікувало фото масштабних пожеж.

Голова Полтавської ОВА повідомив, що під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено приватний будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Крім того, є пошкодження у Чутівській громаді Полтавської області.

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