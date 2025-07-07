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Одна з головних причин ДТП в Україні: поліція нагадала важливі правила на перехрестях

Понеділок 07 липня 2025 06:58
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Одна з головних причин ДТП в Україні: поліція нагадала важливі правила на перехрестях Фото: Правила проїзду перехресть (pixabay.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Порушення правил проїзду перехресть - одна з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Які помилки найчастіше призводять до аварій

У поліції наголошують: щоб зменшити ризики ДТП, водіям варто памʼятати ключові правила проїзду перехресть:

  • не виїжджайте на перехрестя, навіть якщо світлофор показує зелений, коли попереду утворився затор - це блокує рух та створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;
  • під час повороту водій зобов’язаний дати дорогу пішоходам і велосипедистам, які переходять дорогу або рухаються прямо в попутному напрямку;
  • на зелене світло потрібно пропустити транспорт і пішоходів, які ще завершують перетин перехрестя;
  • під час розвороту або повороту ліворуч треба поступитись трамваю попутного напрямку і зустрічному транспорту;
  • на рівнозначних перехрестях перевага надається тим, хто наближається праворуч (крім перехресть із круговим рухом).

Чому це важливо

Дотримання цих правил дозволяє не лише уникнути аварій, а й запобігти конфліктам на дорогах. Поліція закликає водіїв бути уважними, особливо в умовах інтенсивного трафіку, та поважати інших учасників дорожнього руху.

Раніше РБК-Україна писало, що Патрульна поліція нагадала водіям електросамокатів правила безпеки. Щоб уникнути травм і ДТП, важливо керуватися ПДР, не перевищувати швидкість, носити шолом і не користуватись телефоном під час руху. Зростання популярності електросамокатів підвищує ризики на дорогах.

Також ми розповідали, що поліція нагадала водіям правила паркування в містах. Авто можна залишати лише у дозволених місцях, не ближче 10 м до переходів і 30 м до зупинок. Паркування на коліях, мостах, перехрестях і місцях для людей з інвалідністю заборонене.

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