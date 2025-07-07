Одна з головних причин ДТП в Україні: поліція нагадала важливі правила на перехрестях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Харківської області .

Дотримання цих правил дозволяє не лише уникнути аварій, а й запобігти конфліктам на дорогах. Поліція закликає водіїв бути уважними, особливо в умовах інтенсивного трафіку, та поважати інших учасників дорожнього руху.

Раніше РБК-Україна писало, що Патрульна поліція нагадала водіям електросамокатів правила безпеки. Щоб уникнути травм і ДТП, важливо керуватися ПДР, не перевищувати швидкість, носити шолом і не користуватись телефоном під час руху. Зростання популярності електросамокатів підвищує ризики на дорогах.

Також ми розповідали, що поліція нагадала водіям правила паркування в містах. Авто можна залишати лише у дозволених місцях, не ближче 10 м до переходів і 30 м до зупинок. Паркування на коліях, мостах, перехрестях і місцях для людей з інвалідністю заборонене.

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