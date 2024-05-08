Одна з фармкомпаній відкликає свою вакцину від COVID-19 по всьому світу: названо причину

"Оскільки з того часу було розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин", - заявили в компанії.

Ба більше в AstraZeneca наголосили, що це призвело до зниження попиту на Vaxzevria, який більше не виробляється і не постачається.

За даними видання, раніше англо-шведська компанія визнала у судових документах, що вакцина викликає побічні ефекти, такі як утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів.

Заявка фірми на відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня.

