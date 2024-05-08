Одна з фармкомпаній відкликає свою вакцину від COVID-19 по всьому світу: названо причину

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca ініціювала всесвітнє вилучення своєї вакцини проти COVID-19 через "надлишок доступних вдосконалених вакцин" з моменту початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Оскільки з того часу було розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин", - заявили в компанії.
Ба більше в AstraZeneca наголосили, що це призвело до зниження попиту на Vaxzevria, який більше не виробляється і не постачається.
За даними видання, раніше англо-шведська компанія визнала у судових документах, що вакцина викликає побічні ефекти, такі як утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів.
Заявка фірми на відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня.
Нагадаємо, в березні цього року головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що COVID - це вже абсолютно рутинне захворювання.
В інтерв'ю РБК-Україна він також розповів про те, яка ситуація з захворюваністю зараз, скільки вакцин утилізували через війну і кому зараз треба зробити щеплення в першу чергу.
До того ж РБК-Україна писало про те, які щеплення варто зробити у дорослому віці.
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