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В одиннадцати областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 9 мая, в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса. В одиннадцати областях вакцинацию не проводили.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, прививку не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

В то же время, больше всего - 470 прививок - сделали во Львовской области.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 817 новых случаев коронавируса.

Напомним, вчера Украина получила очередную партию вакцины Sinovac от коронавируса. Партия объемом 500 000 доз прибыла в аэропорт "Борисполь".

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