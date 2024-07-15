"Одинак" та "поганий стрілець". Що відомо про нападника, який стріляв у Трампа

На минулих вихідних на кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа було скоєно замах. Нападника Томаса Метью Крукса знайомі описують як "одинака" та "поганого стрільця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Вже через сім годин після замаху Федеральне бюро розслідувань (ФБР) назвало ім'я нападника - Томас Метью Крукс. Згідно з даними правоохоронців, нападнику було 20 років й він проживав за годину їзди до місця мітингу. Цікаво й те, що стрілець був
Колишні однокласники називають Крукса "одинаком", над яким "багато знущались в старшій школі". Зокрема він регулярно носив мисливське спорядження через що його також висміювали.
Під час замаху Крукс використовував гвинтівку типу AR. На думку правоохоронців, ймовірно, її придбав його батько. Наразі невідомо, чи дозволяв батько йому користуватись зброєю.
Правоохоронці не сприймають як належне те, що це був "напад вовка одинака". Наразі ФБР описує замах як
13 липня на Трампа здійснили замах під час мітингу в штаті Пенсильванія, в результаті чого він отримав легке вогнепальне поранення.
Конгресмен від Республіканської партії США Марк Грін у неділю вимагав від директора Секретної служби Кімберлі Чітл надати відповіді щодо спроби вбивства Трампа.
Вчора, 14 липня, Трамп виступив із першою заявою після замаху.
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