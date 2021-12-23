Один выстрел - одна цель. Появилось видео стрельб из "Джавелинов" на Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 декабря провели стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" на одном из полигонов Донбасса. Штаб операции Объединенных сил (ООС) опубликовал видео тренировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

На кадрах видно, как военные выходят с "Джавелинами" на позиции для стрельбы. Готовят ПТРК к применению, прицеливаются и производят выстрел.

На видео также показано, как ракета попадает в танк. В конце ролика можно увидеть последствия поражения бронетехники.