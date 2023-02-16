Один з уроків війни в Україні: в США розмірковують над збільшенням оборонного бюджету

"Одним з уроків цієї війни є дуже високі темпи споживання боєприпасів, і ми переглядаємо власні запаси та плани, щоб переконатися, що ми все зробили правильно", - пояснив Міллі.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів, в Пентагоні оцінюють потреби, які пізніше можна буде закласти до бюджету.

Також Міллі зауважив, що потреба у більшій кількості західних боєприпасів пов’язана з майбутнім контрнаступом України. Згідно з оцінкою, ЗСУ щодня роблять більше ніж 5 тисяч артилерійських пострілів, тоді як Росія - вчетверо більше.

Міллі додав, що будь-який контрнаступ вимагатиме західної зброї на мільярди доларів, включаючи танки та артилерію. Також він відзначив, що війна повторила уроки Другої світової війни, згідною з якою, агресію треба зупинити "твердістю, стримуванням та військовою силою", однак через ядерний арсенал Росії ставки наразі вищі.