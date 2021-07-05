Один раненный и один погибший: боевики обстреляли Донбасс из гранатометов

Вблизи Водяного на Приазовье боевики дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В Авдеевке враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Тарамчука стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один военный получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние раненого - удовлетворительное", - уточняют в ООС.

Кроме того, обстрелы продолжились и сегодня утром - зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В Авдеевке боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За сегодня боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы оккупанты наши бойцы отвечали взаимностью.