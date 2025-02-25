"Один з найважчих сезонів". Інфекціоніст розповіла, чим небезпечний цьогорічний грип

Особливості цьогорічного грипу

За словами експерта, зараз Україна переживає "один з найважчих" сезонів респіраторних захворювань. Це означає, що і лікарі, і потенційні пацієнти повинні бути дуже уважними.

Голубовська розповіла, що серед особливостей цьогорічного грипу, варто зважати, зокрема, на такі:

температура тіла не завжди корелює з тяжкістю хвороби (у літніх людей вона може бути взагалі нормальною), проте зберігається основний симптом - трахеїт (запалення слизової оболонки трахеї);

хвороби (у літніх людей вона може бути взагалі нормальною), проте зберігається основний симптом - трахеїт (запалення слизової оболонки трахеї); в амбулаторних хворих із перших днів хвороби часто розвивається абсолютна лімфопенія (зниження кількості лімфоцитів у периферичній крові), що є несприятливим симптомом, адже до таких пацієнтів необхідна підвищена увага;

(зниження кількості лімфоцитів у периферичній крові), що є несприятливим симптомом, адже до таких пацієнтів необхідна підвищена увага; можливе приєднання вторинної бактеріальної мікрофлори з розвитком тяжких септичних станів ;

; катаральний синдром (кашель, нежить, чхання, порушення носового дихання, іноді - кон'юнктивіт) може бути не вираженим (однак це - звичайна особливість грипу).

Інфекціоніст зауважила, що тестується грип А і грип В з невеликим переважанням першого, проте тяжкість перебігу не визначається субтипами вірусу (при цьому експрес-тести непогано працюють).

"Але це зовсім не означає, що для ухвалення рішення про діагноз і лікування лікарі мають спиратися на специфічну діагностику. Будь-які аналізи тільки підтверджують наш діагноз, але не виключають його", - пояснила спеціаліст.

Вона зазначила, що поточний епідемічний сезон також незвичний за кількістю випадків респіраторного мікоплазмозу (інфекційного захворювання, яке спричиняється бактерією роду Mycoplasma та характеризується переважним ураженням бронхів і легень, можливим пошкодженням плеври, шкіри).

"Діагностується він погано насамперед через відсутність настороженості лікарів. А терапія відрізняється від звичайної позалікарняної пневмонії. Тому діагноз дуже важливий, як завжди", - наголосила експерт.

Голубовська зауважила, що "така сама ситуація в Європі".

"Деякі країни (Данія, Нідерланди) повідомляли про епідемічний рівень цього захворювання ще наприкінці минулого року. Також потрібно враховувати певну кількість коінфекції грип/мікоплазмоз", - повідомила вона.

З огляду на вищезазначене, інфекціоніст звернула увагу на противірусну терапію.

"Чим раніше, тим краще. "Озельтамівір" (противірусний засіб, - Ред.) у такий сезон грипу призначається емпірично - до виключення діагнозу. Адже патологічні процеси протікають дуже швидко", - пояснила лікар.

Насамкінець вона зауважила, що активність SARS-CoV-2 нині низька, проте повністю виключати її не можна.

Публікація Голубовської (скриншот: facebook.com/ogolubovska)