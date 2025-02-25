"Один з найважчих сезонів". Інфекціоніст розповіла, чим небезпечний цьогорічний грип
Інфекціоніст і доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла про особливості поточного сезону респіраторних захворювань. За її словами, нині Україна переживає "один із найважчих таких сезонів".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію професора у Facebook.
Особливості цьогорічного грипу
За словами експерта, зараз Україна переживає "один з найважчих" сезонів респіраторних захворювань. Це означає, що і лікарі, і потенційні пацієнти повинні бути дуже уважними.
Голубовська розповіла, що серед особливостей цьогорічного грипу, варто зважати, зокрема, на такі:
- температура тіла не завжди корелює з тяжкістю хвороби (у літніх людей вона може бути взагалі нормальною), проте зберігається основний симптом - трахеїт (запалення слизової оболонки трахеї);
- в амбулаторних хворих із перших днів хвороби часто розвивається абсолютна лімфопенія (зниження кількості лімфоцитів у периферичній крові), що є несприятливим симптомом, адже до таких пацієнтів необхідна підвищена увага;
- можливе приєднання вторинної бактеріальної мікрофлори з розвитком тяжких септичних станів;
- катаральний синдром (кашель, нежить, чхання, порушення носового дихання, іноді - кон'юнктивіт) може бути не вираженим (однак це - звичайна особливість грипу).
Інфекціоніст зауважила, що тестується грип А і грип В з невеликим переважанням першого, проте тяжкість перебігу не визначається субтипами вірусу (при цьому експрес-тести непогано працюють).
"Але це зовсім не означає, що для ухвалення рішення про діагноз і лікування лікарі мають спиратися на специфічну діагностику. Будь-які аналізи тільки підтверджують наш діагноз, але не виключають його", - пояснила спеціаліст.
Вона зазначила, що поточний епідемічний сезон також незвичний за кількістю випадків респіраторного мікоплазмозу (інфекційного захворювання, яке спричиняється бактерією роду Mycoplasma та характеризується переважним ураженням бронхів і легень, можливим пошкодженням плеври, шкіри).
"Діагностується він погано насамперед через відсутність настороженості лікарів. А терапія відрізняється від звичайної позалікарняної пневмонії. Тому діагноз дуже важливий, як завжди", - наголосила експерт.
Голубовська зауважила, що "така сама ситуація в Європі".
"Деякі країни (Данія, Нідерланди) повідомляли про епідемічний рівень цього захворювання ще наприкінці минулого року. Також потрібно враховувати певну кількість коінфекції грип/мікоплазмоз", - повідомила вона.
З огляду на вищезазначене, інфекціоніст звернула увагу на противірусну терапію.
"Чим раніше, тим краще. "Озельтамівір" (противірусний засіб, - Ред.) у такий сезон грипу призначається емпірично - до виключення діагнозу. Адже патологічні процеси протікають дуже швидко", - пояснила лікар.
Насамкінець вона зауважила, що активність SARS-CoV-2 нині низька, проте повністю виключати її не можна.
Публікація Голубовської (скриншот: facebook.com/ogolubovska)
Нагадаємо, з кінця січня поточного року в Україні спостерігають стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищено вже у 16 областях.
З огляду на таку ситуацію, у деяких регіонах можуть вводити посилені протиепідемічні заходи (зокрема й локальний карантин).
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині спостерігається "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.
З огляду на таку ситуацію, ключова задача спеціалістів - моніторити і епідемічну ситуацію, і завантаженість ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.
За словами експертів, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозують, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.
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