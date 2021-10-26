Один из наиболее распространенных штаммов гриппа исчез с появлением коронавируса, - ученые

Исследователи из Австралии заявили, что штаммы B/Yamagata не были изолированы или генетически секвенированы для отслеживания случаев гриппа с марта 2020 года. По их данным, за последний сезон вспышки гриппа представителям здравоохранения было сообщено о 31 подозреваемом случае этой инфекции. Однако ни в одном случае болезнь не подтвердилась.

Ученые отметили, что B/Yamagata всегда был менее заразным, чем остальные основные штаммы гриппа. Этот вариант также не развивается столь же энергично, как другие. Производителям вакцин не приходилось обновлять компонент против этого штамма для ежегодной прививки от гриппа с 2015 года.

В состав нынешней вакцины против гриппа включены четыре штамма гриппа:

A/H3N2,

A/H1N1,

B/Victoria,

B/Yamagata.

Как отметили исследователи, замена штамма B/Yamagata в вакцине на другой более опасный вариант вируса может улучшить эффективность прививки. В том случае, если сократить вакцину до трех компонентов, то это сделает препарат дешевле и проще в производстве.