Один из лидеров автопроката объявил о банкротстве из-за коронавируса

Компания Hertz, которая специализируется на прокате автомобилей, объявила о банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса. Она была на рынке с 1918 года.

Об этом сообщает CNN.

В начале этого года компания имела 568 000 авто и 12 400 корпоративных и франчайзинговых локаций по всему миру. Примерно треть таких мест находится в аэропортах.

В конце марта Hertz имела долговых обязательств на 18,8 млрд долларов. Большую часть этого долга, 14,4 миллиарда долларов, обеспечивают ее транспортные средства. Большинство авто банки заберут и будут реализовывать с аукционов, что может повлиять на снижение цен на вторичном рынке в США и Европе.

Напомним, ранее японский автопроизводитель Mazda запросил кредит в размере 2,8 миллиарда долларов у трех крупных банков Японии в связи с убытками, понесенными из-за пандемии коронавируса.