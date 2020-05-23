Один из лидеров автопроката объявил о банкротстве из-за коронавируса

Фото: автомобили Hertz на фоне логотипа компании (из открытых источников)

Компания Hertz запустила процедуру банкротства

Компания Hertz, которая специализируется на прокате автомобилей, объявила о банкротстве из-за последствий пандемии коронавируса. Она была на рынке с 1918 года.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, за 102-летнюю историю компания пережила Великую депрессию, остановку производства автомобилей в США во время Второй мировой войны и многочисленные потрясения цен на нефть.

При этом, объявляя о банкротстве, Hertz намерена остаться в бизнесе, реструктурируя свои долги и создавая финансово более здоровую компанию.

"Влияние коронавируса на спрос на поездки был внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании. Остается неопределенность в отношении того, когда прибыль вернется и когда рынок подержаных автомобилей полностью откроется для продаж, что сейчас требуется", - говорится в заявлении компании.

В начале этого года компания имела 568 000 авто и 12 400 корпоративных и франчайзинговых локаций по всему миру. Примерно треть таких мест находится в аэропортах.

В конце марта Hertz имела долговых обязательств на 18,8 млрд долларов. Большую часть этого долга, 14,4 миллиарда долларов, обеспечивают ее транспортные средства. Большинство авто банки заберут и будут реализовывать с аукционов, что может повлиять на снижение цен на вторичном рынке в США и Европе.

Напомним, ранее японский автопроизводитель Mazda запросил кредит в размере 2,8 миллиарда долларов у трех крупных банков Японии в связи с убытками, понесенными из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Максим Зайченко