Один из крупнейших вузов Киева перешел на дистанционную учебу из-за COVID-19

Из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 на дистанционное обучение перешел Киевский национальный университет имени Шевченко. Меры продлятся до 23 октября.

Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

Сообщается, что ректор Леонид Губерский подписал распоряжение, согласно которого с 8 до 23 октября студентов переводят с аудиторных форм обучения на дистанционное. Кроме того, ужесточат пропускной режим в общежитиях, а в помещениях и на территории КНУ усилят ежедневную санитарную обработку.

Напомним, ранее во Львовском лицее международных отношений имени Стуса выявили вспышку коронавируса среди учителей и учеников, поэтому с завтрашнего дня там начнутся каникулы. Также сообщалось, что с 23 октября лицей будет работать дистанционно.

Ранее стало известно, что в Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 26 школ, а еще 94 были частично закрыты. На такие меры учебные заведения пошли после того, как в 126 школах выявили случаи заболевания коронавирусом. При этом после самоизоляции учебный процесс восстановился в 20 школах.