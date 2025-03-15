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Один із боєприпасів РФ влучив у будинок в Херсоні: рятувальники витягли людину з-під завалів

Фото: Один із боєприпасів РФ влучив у будинок в Херсоні (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

Один із боєприпасів російських військ влучив у будинок у Херсоні. Рятувальники рятувальники витягли людину з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Ранком 14 березня російські війська вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Один із боєприпасів влучив у приватний будинок, спричинивши його часткове руйнування.

 
Фото: ДСНС України

За інформацією рятувальних служб, після обстрілу надійшов сигнал про те, що під завалами є людина, яка подає ознаки життя. Попри постійну загрозу повторних обстрілів та можливі небезпеки, рятувальники не зволікали і негайно розпочали пошуково-рятувальні роботи.

Фото: ДСНС України
 
Оперативно розібравши уламки, вони дістали постраждалого чоловіка, якого швидко евакуювали та передали медикам для надання першої допомоги.

Атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня Росія випустила по Україні 178 дронів та дві балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО знищили 130 дронів, ще 38 безпілотників-імітаторів було втрачені без негативних наслідків.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Чернігові, а також атакували Суми та Харківську область. "Укрзалізниця" повідомила про удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Армія РФ двічі атакувала Одеську область, зокрема Чорноморськ та Одесу, внаслідок чого двоє осіб постраждали. У результаті атак були відключення світла, води та газу в Чорноморську, але ситуація вже стабілізована.

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