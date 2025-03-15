Один із боєприпасів РФ влучив у будинок в Херсоні: рятувальники витягли людину з-під завалів

Атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня Росія випустила по Україні 178 дронів та дві балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО знищили 130 дронів, ще 38 безпілотників-імітаторів було втрачені без негативних наслідків.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Чернігові, а також атакували Суми та Харківську область. "Укрзалізниця" повідомила про удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Армія РФ двічі атакувала Одеську область, зокрема Чорноморськ та Одесу, внаслідок чого двоє осіб постраждали. У результаті атак були відключення світла, води та газу в Чорноморську, але ситуація вже стабілізована.