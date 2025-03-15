Один із боєприпасів РФ влучив у будинок в Херсоні: рятувальники витягли людину з-під завалів

Один із боєприпасів російських військ влучив у будинок у Херсоні. Рятувальники рятувальники витягли людину з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Оперативно розібравши уламки, вони дістали постраждалого чоловіка, якого швидко евакуювали та передали медикам для надання першої допомоги.

За інформацією рятувальних служб, після обстрілу надійшов сигнал про те, що під завалами є людина, яка подає ознаки життя. Попри постійну загрозу повторних обстрілів та можливі небезпеки, рятувальники не зволікали і негайно розпочали пошуково-рятувальні роботи.

Ранком 14 березня російські війська вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Один із боєприпасів влучив у приватний будинок, спричинивши його часткове руйнування.

Атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня Росія випустила по Україні 178 дронів та дві балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО знищили 130 дронів, ще 38 безпілотників-імітаторів було втрачені без негативних наслідків.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Чернігові, а також атакували Суми та Харківську область. "Укрзалізниця" повідомила про удари по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Армія РФ двічі атакувала Одеську область, зокрема Чорноморськ та Одесу, внаслідок чого двоє осіб постраждали. У результаті атак були відключення світла, води та газу в Чорноморську, але ситуація вже стабілізована.