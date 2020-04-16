Один из городов Украины начал публиковать список "зараженных улиц"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коростень опубликовал список улиц, где зафиксировали случаи COVID-19

Коростень Житомирской области начал публиковать карту улиц, где были зафиксированы случаи коронавируса COVID-19. Список обновляется в Google-документах.

Сообщается, что власти Коростеня создали карту распространения коронавируса и опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи. Всего в списке на сегодня 28 улиц, в городе на сегодня зафиксирован 61 случай COVID-19.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует публиковать списки и личные данные заболевших, поскольку это приведет к общественной стигматизации и укреплению стереотипов.

Напомним, ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Житомирской области превысило 160 человек.

Кроме того, стало известно о вспышке в районном центре Шумск Тернопольской области, где количество зараженных выросло до 25 человек. При этом только за последние сутки в городе выявили 21 случай. По данным СМИ, эпицентром вспышки мог стать местный храм. Официальной причиной называют пренебрежение карантинными правилами.