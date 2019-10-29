В Одессу прибыли корабли НАТО

Фото: корабли НАТО (mil.gov.ua)

К причалу морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО

Четыре корабля Североатлантического альянса (НАТО) с дружественным визитом будут находиться в Одессе в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.

Корабли патрулируют Средиземное море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и находиться здесь в течение недели.

Напомним, Североатлантический совет на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг 30 и 31 октября посетят Украину. Визит начнется 30 октября в Одессе, где генсек НАТО и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2), так же Столтенберг выступит перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.