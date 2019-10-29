ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессу прибыли корабли НАТО

Новости » Недвижимость    29.10.2019 - 13:58
В Одессу прибыли корабли НАТО
Фото: корабли НАТО (mil.gov.ua)

К причалу морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО

Четыре корабля Североатлантического альянса (НАТО) с дружественным визитом будут находиться в Одессе в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.

Корабли патрулируют Средиземное море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2, а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и находиться здесь в течение недели.

Напомним, Североатлантический совет на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг 30 и 31 октября посетят Украину. Визит начнется 30 октября в Одессе, где генсек НАТО и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2), так же Столтенберг выступит перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.

Порошенко призвал подписать обращение к НАТО по ПДЧ НАТО обнародовало программу визита Столтенберга и послов альянса в Украину
Новости Украины НАТООдесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь