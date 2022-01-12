Под Одессой подростки избили и ограбили свою учительницу

В Одесской области полицейские задержали двух подростков и иностранца. Их подозревают в нападении на 64-летнюю женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области .

Инцидент произошел 11 января около 19:00 в одном из сел Татарбунарской общины. Там злоумышленники в масках проникли в дом учительницы. Они разбили стекло двери и напали на хозяйку с ножом, угрожая ей. Женщину ударили и забрали у нее деньги и золотую цепочку.

64-летняя женщина сразу позвонила в полицию. Правоохранители нашли злоумышленников по гарячим следам. Выяснилось, что подельники - братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет и 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Все трое хорошо знали потерпевшую - несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а иностранец имеет с ней общих знакомых.

Злоумышленникам за содеянное грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.