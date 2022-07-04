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Под Одессой нашли несколько погибших дельфинов

Фото: мертвые дельфины на побережье Одесской области (facebook.com/rusevivan)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области обнаружили четырех погибших дельфинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение эколога и доктора биологических наук Ивана Русева.

Три мертвых дельфинов азовки обнаружили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", а дельфина белобочку - неподалеку от нацпарка.

Как рассказал Иван Русев, всего с начала полномасштабного вторжения именно из-за войны погибли около трех тысяч дельфинов. Также он отметил, что млекопитающие страдают от работы гидролокаторов, которыми оборудованы российские суда.

"В результате использования гидролокаторов создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации. Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время бомбардировки, которое продолжается уже несколько дней подряд. При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми", - сообщил он.

Напомним, что в Мариуполе зафиксировали мор дельфинов, что может свидетельствовать о болезнях в море.

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