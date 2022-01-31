Под Одессой мужчина повесил муляжи гранат на электроопоры

Странные предметы на электроопорах заметили на территории частной усадьбы. Муляжи гранат развешал хозяин территории.

Полицию вызвал местный житель, которого напугала находка. Правоохранители выехали на место и выяснили, что так мужчина хотел уберечь свое имущество. Он установил на электроопорах камеры наблюдения. Чтобы их не украли, он решил повесить муляжи гранат. Обманки он купил на рынке.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Фото: мужчина повесил муляжи гранат на элетроопорах (od.npu.gov.ua)