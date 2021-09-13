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Под Одессой конфликт перерос в стрельбу, женщина получила ранение в живот

Автор: Дмитрий Кузнецов

В селе Крыжановка Одесской области между соседями произошел конфликт. В какой-то момент мужчина достал пистолет и выстрелил в 44-летнюю женщину, попав ей в живот. Полиция задержала стрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Отмечается, что в ночь на 12 сентября в полицию обратилась 44-летняя жительница села Крыжановка. По ее словам, сосед выстрелил в нее из пистолета.

Правоохранители установили, что между женщиной и 44-летним соседом произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пистолета и попал ей в живот. Потерпевшая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.

Полиция задержала стрелка. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Министерство внутренних дел УкраиныОдесса