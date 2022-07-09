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В Одесской ОВА резко отреагировали на драку чиновников в Белгород-Днестровском

Фото: глава Одесской ОВА Максим Марченко (v-variant)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в ближайшее время планирует рабочую поездку в Белгород-Днестровский. Также будет создана комиссия по проверке работы городского и районного советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОВА в Telegram.

"Относительно ситуации в Белгород-Днестровском районе. Будет назначена рабочая группа, которая со следующей недели начнет работу по оценке деятельности Белгород-Днестровского и районного и городского советов. В ближайшее время я планирую лично посетить этот город", – написал он.

Как сообщалось, на сессии Белгород-Днестровского районного совета подрались ее председатель Григорий Мельниченко и мэр города Виталий Граждан.

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Одесса