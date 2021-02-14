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В Одесской области зафиксировали вспышку гепатита

Автор: РБК-Украина

В городе Раздельная Одесской области выявили вспышку вирусного гепатита А. Заболели 15 детей и взрослый, проживающие в частном доме.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А, в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - говорится в сообщении.

В очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в прошлом году в Харьковской области приостановили учебу в школах из-за вспышки гепатита А. Тогда с вирусом госпитализировали четырех человек.

Кроме того, в Чернигове был обнаружен гепатит. Тогда количество людей, которые заболели вирусным гепатитом А было более 40 человек. Сообщалось, что больным установили диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно.

Добавим, что полиция открывала уголовное производство по факту массового заболевания гепатитом А в Чернигове. Правоохранители расследовали нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

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Новости Украины ОдессаГепатит А
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