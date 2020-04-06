В Одесской области зафиксировали три новых случая коронавируса

Еще три случая заболевания коронавирусом COVID-19 в Одесской области подтвердила региональная лаборатория Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что вирус обнаружили у трех одесситов: женщины 1985 г. р. и мужчин 1941 г. р. и 1959 г. р.

Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев COVID-19.

Напомним, в Ровенской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у мужчины из Ровно.

Кроме того, в Лисичанске умерла 8-летняя девочка от гнойной пневмонии. На протяжении недели у ребенка была высокая температура и кашель, однако родственники не обращались за медицинской помощью.

Добавим, что в первый день усиленного карантина в Украине полиция составила 192 административных протокола за нарушение карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом.