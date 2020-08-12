В Одесской области выявили случай сибирской язвы

Фото: в Украине зафиксирован случай сибирской язвы (РБК-Украина)

Заболевший занимался скупкой животных

В Одесской области зафиксирован случай сибирской язвы. Медики принимают меры по предотвращению распространения болезни.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья.

Сообщается, что в областной лабораторный центр поступило сообщение о случае подозрения на сибирскую язву. Установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву.

"За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу", - говорится в сообщении.

Референс-лаборатория выделила ДНК возбудителя сибирской язвы методом ПЦР. На сегодня организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, проводится полный комплекс противоэпидемических и профилактических мер.

Сибирская язва передается человеку от зараженного животного или от контакта с кожей и шерстью. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и продуктами животноводства.

Симптомы сибирской язвы:

сильная головная боль

высокая температура,

общее недомогание

карбункул с быстрым нарастанием отека и зуд

сильные колющие боли в груди (в случае легочной формы)

удушье (при легочной форме)

диарея с примесью крови (при кишечной форме)

режущие боли в животе (в случае кишечной формы)

рвота с примесью крови (при кишечной форме)

Если лечение начинается вовремя, больные выздоравливают. В редких случаях течение болезни осложняется кишечной, легочной или септической формами. Заболевание имеет тяжелое течение и может привести к смерти.

Напомним, последняя крупная вспышка сибирской язвы в Украине была зафиксирована также в Одесской области; тогда на карантин закрыли два села и госпитализировали нескольких человек.

Источником заболевания стала корова, тушу которой обрабатывали пять человек.