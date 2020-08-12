В Одесской области выявили случай сибирской язвы

Заболевший занимался скупкой животных
В Одесской области зафиксирован случай сибирской язвы. Медики принимают меры по предотвращению распространения болезни.
Об этом говорится в сообщении на сайте Центра общественного здоровья.
Сообщается, что в областной лабораторный центр поступило сообщение о случае подозрения на сибирскую язву. Установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву.
"За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу", - говорится в сообщении.
Референс-лаборатория выделила ДНК возбудителя сибирской язвы методом ПЦР. На сегодня организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, проводится полный комплекс противоэпидемических и профилактических мер.
Сибирская язва передается человеку от зараженного животного или от контакта с кожей и шерстью. Чаще всего болеют люди, которые работают с животными и продуктами животноводства.
Симптомы сибирской язвы:
Если лечение начинается вовремя, больные выздоравливают. В редких случаях течение болезни осложняется кишечной, легочной или септической формами. Заболевание имеет тяжелое течение и может привести к смерти.
Напомним, последняя крупная вспышка сибирской язвы в Украине была зафиксирована также в Одесской области; тогда на карантин закрыли два села и госпитализировали нескольких человек.
Источником заболевания стала корова, тушу которой обрабатывали пять человек.