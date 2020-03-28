В Одесской области выявили новый случай COVID-19

В Одессе 27 марта подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый на странице в Facebook.

Вечером лабораторным центром получен еще один положительный результат исследования на COVID-19 в Одессе.

"Женщина 1963 года рождения вернулась из Франции и после выявления симптомов обратилась к медикам. На данный момент в регионе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на вечер 27 марта, в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Напомним, согласно данным областного лабораторного центра в Тернопольской области зафиксировали 43 случая COVID-19 по состоянию на 22:00 27 марта.

РБК-Украина писало, что по мнению.а. генерального директора Центра здоровья Минздрава Игоря Кузина, переболеть коронавирусом может до 22 миллионов граждан Украины. По его словам, со временем коронавирус будет уменьшать свою активность. Однако человек может повторно заболеть через три месяца.