В Одесской области обнаружили новый случай COVID-19

В Одесской области сегодня, 26 марта, подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый на странице в Facebook.

По словам главы ОГА, сегодня коронавирус обнаружили у мужчины, 1983 года рождения, недавно вернувшегося из Соединенных Штатов Америки. Одессит обратился к врачам после выявления симптомов похожих на коронавирус.

"Пациент самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Состояние мужчины - удовлетворительное", - сообщил он.

Куцый отметил, что это уже пятый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Одесской области.

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине лабораторно подтвердили почти 200 случаев коронавируса. За последние сутки Минздрав выявил 40 новых больных коронавирусом украинцев.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Житомирской области обнаружили 2 новых случая коронавируса. COVID-19 диагностировали у жителей Бердичева и Малина. Оба зараженных контактировали с больным коронавирусом человеком.