В Одесской области военные попали в ДТП, есть пострадавшие

Во вторник, 5 октября, в Одесской области военные попали в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Инцидент произошел у Крыжановки. По предварительным данным, водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.
Всех участников происшествия госпитализировали.
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Фото: В Одесской области военные попали в ДТП (od.npu.gov.ua)