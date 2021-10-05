В Одесской области военные попали в ДТП, есть пострадавшие

Во вторник, 5 октября, в Одесской области военные попали в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области .

Инцидент произошел у Крыжановки. По предварительным данным, водитель Lexus, который следовал с коллегой в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих.

Всех участников происшествия госпитализировали. Пассажирка Lexus, 1967 года в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р., получили небольшие травмы.

Сейчас р ешается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: В Одесской области военные попали в ДТП (od.npu.gov.ua)