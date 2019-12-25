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В Одесской области избили женщину-военнослужащую

Новости » Происшествия     25.12.2019 - 18:50
В Одесской области избили женщину-военнослужащую
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Министр обороны взял ситуацию под личный контроль

В одной из воинских частей в Одесской области избили женщину-военнослужащую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Андрея Загороднюка в Facebook.

По его словам, с ситуацией на месте разбирается его заместитель Иван Руснак, который находится с рабочим визитом в Одессе.

"Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру", - добавил министр.

Также он отметил, что берет дело под личный контроль, и пообещал позже сообщить подробности.

Напомним, в Запорожской области в Бердянске мужчина избил военного. Полиция установила злоумышленника, которым оказался местный житель. Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения.

Кроме того, в районе проведения ООС на Донбассе 25 декабря боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Боевики совершали обстрел из запрещенными минскими соглашениями оружия. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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