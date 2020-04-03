В Одесской области увеличилось количество случаев коронавируса

В Одесской области количество случаев коронавируса увеличилось до 22. Об этом сообщили в Одесском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Сообщается, что 3 апреля лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждены 4 новых случая COVID-19.

"Диагноз подтвержден у жительницы села Усатово 1986 г.р., двух жителей Подольская: мужчины и женщины 1981 г.р. и 1966 г.р. соответственно, и жителя Одессы 1966 г.р. По словам пациентов, только один из них приехал из страны ЕС", - сообщили в штабе.

На данный момент все новые пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее РБК-Украина писало, в Запорожской области за сутки выявили 6 новых случаев коронавируса. Всего в области зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных заболеваний.

Напомним, в медицинских учреждениях Черновицкой области по состоянию на 3 апреля находится 101 пациент, у 48 из них подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины в рамках карантина запретил с 6 апреля пребывания в общественных местах без маски или респиратора, а также документов.