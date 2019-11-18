В Одесской области из-за тумана произошло ДТП, есть жертвы

В ночь на 18 ноября на перепутье сел Євтодия и Мироны в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек и еще один травмировался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, 53-летний мужчина не справился с управлением и слетел на обочину дороги.

"В результате аварии пострадал водитель и его жена, которая была рядом. Каретой скорой медицинской помощи пострадавших доставили в районную больницу, но мужчину спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло из-за невнимательности водителя в условиях сильного тумана.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на трассе Киев-Харьков-Должанский произошла авария, в результате которй пострадали двое людей. Один из автомобилистов не учел дорожную обстановку.

Также РБК-Украина писало, что в столице пьяный водитель такси устроил тройное ДТП. Он врезался в машину, а затем, убегая с места аварии, допустил столкновение еще с двумя автомобилями. В результате пострадала беременная женщина.

Кроме этого, в Одессе произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. В результате водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой травмировались и были госпитализированы.