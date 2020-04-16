В Одесской области за сутки зафиксировали 20 новых случаев коронавируса

Сегодня, 16 апреля, в Одесской области лабораторно подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По словам главы ОГА, сегодня областной лабораторный центр подтвердил 20 новых случаев заражения коронавирусом. Двое больных были выявлены непосредственно в Одессе.

Также заражение коронавирусом подтвердили в:

Подольске - 12 человек в возрасте от 31 до 67 лет;

Черноморске - 3 человека от 57 до 57 лет;

Арцизе - один 24-летний пациент;

Ананьевском районе - один 46-летний пациент;

Саратском районе - один 61-летний пациент.

Куцый отметил, что за неделю количество подтвержденных случаев коронавируса в области увеличилось вдвое.

"Вирус распространяется дальше. Но пик, по данным Министерства здравоохранения Украины, будет в следующие две недели", - добавил он.

Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля Центр общественного здоровья Украины подтвердил 4161 случай заболевания COVID-19. При этом 186 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано почти 400 новых случаев.