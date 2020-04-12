В Одесской области за сутки 10 новых случаев коронавируса

В Одесской области диагноз заболевания COVID-19 подтвердили у 63 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцего в Facebook.

Отмечается, что вечером 11 апреля с лабораторного центра Минздрава в Одессе получили еще 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели - 4 женщины в возрасте от 36 до 71 лет и 8-летняя девочка. А также четверо мужчин - от 34 до 80 лет и трехлетний мальчик.

Случаи зафиксированы в Одессе, Беляевке, Сарате, Измаиле и поселке Староказачье Белгород-Днестровского района.

По информации от медиков, ни один из них за границу не выезжал. Одна из заболевших недавно была на поминальном ужине. Там она контактировала с инфицированным человеком, который вернулся из Польши.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что за последние сутки в Украине было подтверждено 18 случаев инфицирования коронавирусом среди детей. В общем коронавирусом в Украине заразились 163 ребенка. Ни один больной ребенок не находится в тяжелом состоянии.

Как известно, по состоянию на утро 11 апреля Министерство здравоохранения лабораторно подтвердило 2511 случаев заражения коронавирусом в Украине.