В Одесской области в результате столкновения с гидроскутером погиб отдыхающий

В Одесской области, в курортном поселке Затока, водный скутер врезался в мужчину, который плавал на надувном матрасе. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 42-летний турист из Днепропетровской области получил тяжелые травмы. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу Белгород-Днестровского, где он скончался от полученных травм.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесение сведений в ЕРДР по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Украине с начала июля утонул 131 человек, в том числе 16 детей.

Ранее в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек в попытке спасти ребенка.