В Одесской области произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки

На трассе Одесса-Рени утром, 2 апреля, возле села Удобное Белгород-Днестровского района произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и маршрутки, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Установлено, что в направлении Одессы двигались грузовой автомобиль Ford Transit и маршрутное такси сообщением "Белгород-Днестровский-Одесса" с пассажирами. Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль Mercedes Benz Sprinter, водитель которого, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford.

В результате аварии один из водителей погиб на месте, другой с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.

Отметим, что в связи с ДТП на участке дороги Одесса-Рени в районе села Удобное Белгород-Днестровского района проезд транспорта затруднен.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Одессе автомобиль Opel в результате ДТП сбил трех военнослужащих нацгвардии, в результате чего один из них погиб на месте, еще двое нацгвардейцев были госпитализированы.

Добавим, в Одессе в результате ДТП погибли 2 человека. Происшествие случилось на проспекте Шевченко, когда водитель BMW, двигаясь в направлении проспекта Гагарина не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным авто, а также с линией электропередач.