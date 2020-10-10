ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одесской области произошло ДТП с грузовиком, есть погибшие и пострадавшие

Автор: Максим Зайченко

В ночь на 10 октября в Одесской области произошла автомобильная авария с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Volkswagen Golf. В результате пострадали два человека, среди которых ребенок, а также погиб водитель легковушки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла на трассе Р-33 в селе Милолюбовка.

"Спасатели деблокировали водителя легкового автомобиля Volkswagen Golf, который столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погиб водитель и пострадали 2 пассажира легковушки 1974 г.р. и мальчик 2018 г.р. Состояние здоровья пострадавших - тяжелое", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, ранее под Николаевом на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошла авария с участием пяти фур и двух легковых автомобилей.

Ранее РБК-Украина писало, что под Киевом пьяный полицейский сбил двух женщин, одна из жертв аварии умерла. Он сбил женщин, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПОдесса