В Одесской области повесился подозреваемый в стрельбе в нардепа

Фото: Владимир Зинченко (из открытых источников)

Полиция официально подтвердила самоубийство

В Одесской области нашли повешенным главу Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимира Зинченко, которого подозревают в стрельбе из травматического оружия в народного депутата Александра Урбанского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Как сообщается, вчера, 9 июля, в Овидиопольском районе обнаружили повешенным в собственном доме тело 62-летнего мужчины. Правоохранители во время осмотра не обнаружили следов нарушения обстановки дома и следов насилия на теле мужчины. Для установления причины смерти, тело отправили на экспертизу.

Правоохранители установили, что умерший был подозреваемым в уголовном производстве по факту стрельбы из травматического оружия в нардепа Урбанского Владимиром Зинченко. По данным полиции, во вторник, 9 июля, Зинченко должны были избрать меру пресечения, однако на заседание суда мужчина не явился.

Отмечается, что правоохранители официально подтвердили факт самоубийства Зинченко. По данному факту в ЕРДР были внесены сведения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Напомним, 19 июня от огнестрельного ранения в голову погиб народный депутат Дмитрий Тымчук. По главной версии полиции, Тымчук совершил самоубийство. Однако официальная версия будет объявлена после завершения всех следственных действий, в частности после судебных экспертиз и допросов людей, которые владеют информацией о причине смерти Тымчука.