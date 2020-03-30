В Одесской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациент находится в Одесской инфекционной больнице

В городе Южном Одесской области подтвердили случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Новацкий.

По его словам, пациент находится в Одесской инфекционной больнице, а все контактные лица были изолированы.

"Мы делаем все возможное, чтобы подъезды домов и места массового пребывания людей ежедневно и максимально дезинфицировались. Также мы не рекомендуем вообще не посещать никакие места массового скопления людей - в том числе Южненские храмы, детские площадки, рынки", - отметил Новацкий.

Напомним, в Одессе зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Это две женщины - 32 и 68 лет. Первая из пациенток недавно вернулась из Турции, а вторая - не выезжала из страны.

Кроме того, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.