В Одесской области подтвердили еще два случая коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество инфицированных в области возросло до 14 человек

В Одесской области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

Так, количество инфицированных в области возросло до 14 человек.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на мужчину 1975 года рождения из города Подольск и на девушку 2002 года рождения из города Южный", - сообщил он.

По словам Куцого, житель Подольска вернулся из Франции, где ему назначили жаропонижающие препараты.

Жительница Южного сейчас находится в Одесской городской инфекционной больнице. Ее состояние ухудшилось после визита в Турцию. До этого коронавирус обнаружили у ее отца.

Напомним, в Тернополе подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Всего с начала вспышки коронавирус подтвердили у троих жителей города.

По состоянию на утро 1 апреля в Украине было официально подтверждено 669 случаев заражения коронавирусом. Коронавирус уже подтвержден в 23 областях и Киеве. Количество летальных случаев от вируса возросло до 17.