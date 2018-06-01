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В Одесской области подписали меморандум по реализации инвестиционного проекта в порту "Южный"

НовостиОбщество    01.06.2018 - 16:52
Фото: подписание меморандума (president.gov.ua)
Фото: подписание меморандума (president.gov.ua)

Был подписан меморандум о сотрудничестве между ООО "Дельта Вилмар" и АМПУ по реализации инвестиционного проекта

В Одесской области был подписан меморандум о сотрудничестве между ООО "Дельта Вилмар" и ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) по реализации инвестиционного проекта в морском порту "Южный". Документ подписали руководитель ГП "Администрация морских портов Украины" Райвис Вецкаганс и председатель правления ООО "Дельта Вилмар" Дхруба Панда, передает пресс-служба президента Украины.

Отметим, что меморандум был подписан в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

Сообщается, что во время общения с коллективом президент отметил, что только состоялся запуск работы первой очереди нового современного терминала, который дает предприятиям современные возможности в Черном море.

В качестве примера успешной реализации этих возможностей Порошенко привел увеличение объемов экспорта продукции "Дельта Вилмарт" на рынки ЕС с 3% до начала действия зоны свободной торговли до 38% после.

"Кому-то надо объяснять? Это новые рабочие места, новые инвестиции в Украину, новые платежи в бюджет, повышение привлекательности инвестиционного климата в Украине. И это, в конце концов, увеличение поступлений для тех жителей Украины, которые проживают в селе, потому что они могут получить справедливую цену. Цену крупнейшего мирового рынка - рынка ЕС", - подчеркнул президент.

Отметим, что объем инвестиций составит до 150 млн долларов. В результате реализации данного инвестиционного проекта планируется ежегодная перевалка на экспорт около 1,5 млн тонн грузов, включая продукцию действующих заводов и нового завода по переработке сои.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития и международные доноры выделили Львову 35 млн евро для рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Грибовичах.

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Теги публикации: Порошенко Петр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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