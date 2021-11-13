UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одесской области патрульные попали в ДТП. Есть пострадавшие

Автор: Сергей Пышкин

Около 16 часов произошла авария с участием патрульных на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск. В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что авария произошла в результате столкновения автомобиля Mitsubishi со служебным автомобилем Renault Sandero.

"В результате ДТП водители и пассажиры обоих автомобилей госпитализированы", - пишет пресс-служба.

Сейчас на месте событий работают сотрудники следственно-оперативной группы. Подробности аварии устанавливаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПОдесса