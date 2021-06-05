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В Одесской области в оздоровительном лагере отравились дети. Начато расследование

Автор: РБК-Украина

В Одесской области в одном из оздоровительных лагерей отравилось шестеро детей. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Шестеро детей в возрасте от восьми до десяти лет приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.

Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В рамках уголовного производства, для назначения экспертиз, отобраны пробы воды, пищи и сделано смывы со столового оборудования.

Напомним, ранее в Черновицкой области в одном из детских садиков отравились 26 детей и двое взрослых. По данному факту открыто уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Кроме того, в марте под Харьковом после массового отравления закрыли детский сад.

До этого в Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. В частности, было известно о почти 40 пострадавших.

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