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В Одесской области отравились воспитанники детсада. Полиция начала проверку

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черноморске Одесской области отравились шестеро детей 4-х и 5-ти лет - воспитанники одного детского садика. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что в течение недели в местное медучреждение обратились родители детей, которые являются воспитанниками одного детского сада. По предварительным данным, 4-х и 5-ти летним малышам поставили диагноз "острая кишечная инфекция".

Детям оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся дома.

По факту отравления детей полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства отравления малолетних. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

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