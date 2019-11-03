В Одесской области несовершеннолетнего подозревают в убийстве 14-летней девочки

В Одесской области нашли тело пропавшей 14-летней жительницы Суворовского района Одессы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций Национальной полиции.

"О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера.Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам", - сказано в сообщении.

Поиски девочки продолжались всю ночь.

"Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе. Кроме того, полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла от компании. Проводятся мероприятия для его розыска", - добавили в полиции.

Сообщается, что по состоянию на 15-00 несовершеннолетнего, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали: он скрывался у своих знакомых. 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.

По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 октября в Малиновском районе города Одессы обнаружили повешенной 13-летнюю девочку. После осмотра места происшествия, полиция рассказала, что следов насильственной смерти на теле подростка обнаружено не было.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве 12-летняя школьница выпрыгнула из окна школы. Девочка получила многочисленные раны и переломы и на данный момент находится в реанимации.

Как позже сообщили родные девочки, она могла совершить такой поступок из-за постоянной травли и издевательств со стороны одноклассников.