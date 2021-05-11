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В Одесской области мужчина поджег соседку. Ее удалось спасти

Новина українською → Одесская область, Вторник 11 мая 2021 14:31
В Одесской области мужчина поджег соседку. Ее удалось спасти Фото: женщина пыталась успокоить своего соседа (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области мужчина в ходе конфликта поджег соседку. Ее удалось спасти, она в тяжелом состоянии находится в больнице.

Об этом говорится на сайте полиции Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел на территории Ананьевской общины. Как установили полицейские, пострадавшая пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и хотел ее ударить.

"Агрессивно настроенный нетрезвый мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку легковоспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку. Женщину потушили жители села, которые услышали крики о помощи. Они же вызвали скорую и полицию", - говорится в сообщении.

37-летнюю женщину госпитализировали в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Состояние ее стабильно тяжелое. Злоумышленника задержали, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Виноградаре двое молодых людей из мести подожгли мужчину. Он умер от ожогов.

Также сообщалось, что в Киеве после задержания в отделении полиции умерла женщина.

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